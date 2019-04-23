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Kaymakam Öztürk koltuğunu temsili olarak devretti

Denizli Tavas İlçe Kaymakamı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Recep Öztürk temsili olarak koltuğunu dördüncü sınıf öğrencisi Ayşenaz Kürklü’ye bıraktı.

Denizli Tavas İlçe Kaymakamı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Recep Öztürk temsili olarak koltuğunu dördüncü sınıf öğrencisi Ayşenaz Kürklü'ye bıraktı.


Tavas Hakimiyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Öztürk'ü ziyaret etti. Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Öztürk, ardından koltuğunu temsili olarak 10 yaşındaki Kürklü'ye bıraktı. Kürklü ardından Öztürk'den Kaymakamlığın görev yetkileri hakkında bilgiler aldı.


Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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