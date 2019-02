Kaymakamdan korumasına son görev

Denizli'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç polis memuru Fahri Can Acamoğlu için Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende Honaz Kaymakamı Zafer Öz, korumasına son görevini yerine getirirken, polis memurunun ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Denizli-Ankara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kara C. yönetimindeki 32 AB 535 plakalı minibüs iddiaya göre, kavşakta özel aracıyla seyir halinde olan Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün korumalığını yaptığı öğrenilen 28 yaşındaki polis memuru Fahri Can Acamoğlu yönetimindeki 20 H 6000 plakalı otomobile çarpıp ardından yol kenarında yolcu almak için duran Mehmet Aşçıoğlu idaresindeki 20 AT 533 plakalı minibüse çarptı. Kazada ağır yaralanan Acamoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçede sela okunup dualar edildi

Honaz Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemi tamamlanan Acamoğlu için Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Honaz Kaymakamı Zafer Öz, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, şube müdürleri, birim amirleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. Polis memurları hayatını kaybeden meslektaşları için son görevlerini yerine getirdi. İlçede Acamoğlu için sela okundu, emniyet müdürlüğü önünde dualar edildi.

Ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Konya Karapınar nüfusuna kayıtlı Acamoğlu'nun, Konya'dan Denizli'ye gelen babası Cavit Acamoğlu ve oğlu Emir Talha'yı (5) almak için yola çıktığı, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Törene katılan baba Cavit, eşi Gonca ve oğlu Emir Talha gözyaşlarını tutamadı. Bir yakının “Fahri gidemezsin” sözleri yürekleri dağlarken, törene katılan polisler gözyaşlarına boğuldu. Acamoğlu'un ailesi, törende tabuta sarılıp öptüler.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Acamoğlu'nun ailesine ve tüm polis teşkilatına başsağlığı diledi. Korumasına son görevini yapan Honaz Kaymakamı Zafer Öz ise, Acamoğlu'nun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.

Kazaya karışan 32 AB 535 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Kara C.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Acamoğlu'nun cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Konya Karapınar'a gönderildi.