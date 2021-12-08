Kaymakamlar ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ‘İl İdare Şube Başkanları Toplantısı' ve devamında 19 İlçe Kaymakamı'nın hazır bulunduğu “Kaymakamlar Toplantısı” Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Kurumların İl Müdürleri ile bir araya geldi. Polisevinde düzenlenen toplantıya; Vali Ali Fuat Atik, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık ile Kamu Kurumlarının İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda; Kurumların İl Müdürleri, il merkezi ve ilçelerdeki Covid-19 tedbirleri, genel asayiş ve gerçekleşen yatırımların son durumları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca Denizli ilinde eğitim, ekonomi, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre ve şehircilikle ilgili yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirler yer aldı. Toplantı gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi.