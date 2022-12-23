Kaza göz göre göre geldi

Denizli'de demir bariyerlerden birinin alınarak oluşan gedikten karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Bölgede bir çok kazanın yaşandığını belirten vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; orta refüjde bulunan demir bariyerlere zarar verilerek oluşan gedikten karşıya geçmeye çalışan İbrahim K.'ye (79), İzmir Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ahsen O. (18) kontrolündeki 26 BD 520 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savurulurken, o esnada Ümit Ü. (42) idaresindeki 20 AHH 99 plakalı araçta kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı kan kaybeden yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Yoğun kalabalığın oluştuğu ana yolda ekipler trafiği kontrollü olarak sağladı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, araçlarda yoldan kaldırıldı. Yararlının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar tehlikeli yolda yayaların kestirme olarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kazaya karıştığını ve üst geçit yapılmasının çözüm olacağını söyledi. Duruma tepki gösteren Sabri Oral, “Burada sık sık kazalar yaşanıyor. Demir parmaklıklardan bir tanesi yerinden sökülerek geçit oluşturulmuş. Buradan geçmeye çalışan yayalara arabalar çarpıyor, kaç kişi ölümden döndü burada. Bu demir bariyerin tamir edilerek, bölgede kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Bir an önce bariyere oluşturulan gediğin tamir edilmesi lazım ki insanlar bir daha buradan geçmeye çalışmasın" dedi.