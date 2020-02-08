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Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce kuyruk oluştu

Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kaza ve tırların ilerlemekte güçlük çekmeleri yüzünden yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yol trafik polislerin uzun uğraşları sonucu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.


Kentte dün yağan kar olumsuzlukları da beraberinde getirirken bu sabah yollarda yaşanan buzlanma ise adeta kazalara davetiye çıkardı. Kar yağışının etkili olduğu Çardak ilçesinde Denizli - Afyonkarahisar kara yolu yolu buzlanmaya bağlı kaza sebebiyle bir süreliğine ulaşıma kapandı. Tır ve kamyonların kara yolunda ilerleyememesi ve meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol trafik polisleri ile kara yolları ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık yarım saat sonra tekrardan trafiğe açıldı.

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