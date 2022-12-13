Kaza yaralanan 13 yaşındaki Kemal, 7 gündür yaşama tutunmaya çalışıyor

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde motosikletiyle kaza yapması sonucu ağır yaralan 13 yaşındaki Kemal Tangı, 7 gündür yoğun bakımda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Kaza, 7 Aralık 2022 günü Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yatağan'dan Serinhisar ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne gitmek için motosikletiyle yola çıkan Kemal Tangı (13), seyir halindeyken kontrolünü kaybetti. Bir türlü hakimiyeti sağlamayan Tangı, motosikletiyle birlikte sert bir şekilde yere düştü. Olayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

7 Aralık'tan itibaren hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Kemal Tangı, bu süreçte iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Uyutularak tedavisi süren Tangı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.