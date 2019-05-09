İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada hurda haline gelen otomobili ibret için sergilediler

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası açılışı sebebiyle Denizli kent merkezinde sergilenen hasarlı otomobil vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

Kazada hurdaya dönen otomobilin hali görenleri şaşkına çevirdi.


Denizli'de Vali Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın katılımıyla Karayolu Trafik Güvenliği Haftası açılış töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe trafik kazalarına müdahale eden ekipler de katıldı. Program kapsamında trafik polisleri, AFAD ve Kızılay ekipleri stant açtı. Kaza yapan ve hurda yığını haline gelen bir araç da şehrin göbeğinde sergilendi. Vatandaşlar hurda otomobili ilgiyle inceledi.



Vali Karahan: "Kazaları en aza indirmek istiyoruz"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Valisi Hasan Karahan vatandaşların dikkatli olması için uyarılarda bulundu. Trafikte yayanın önceliğini vurgulayan Karahan, "Bu konuda ilimizde duyarlılığı artırmak ve yayaların haklarına daha fazla dikkat çekmek amacıyla bugün buradayız. Denizlimizde bir kaza olmamasını istiyoruz. Mümkün değilse de bunu en aza indirgemek istiyoruz. Bu konuda bütün ilgililer üzerine düşeni yapıyorlar. Tabi dönüyor dolaşıyor insan unsuruna dayanıyor" dedi.



Başkan Zolan: "Trafikte kurallara uymak ve saygılı olmak zorundayız"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Esas olan, insanların ulaşmak istediği yere sağlıklı sıhhatli bir şekilde gitmelerini sağlamak. Önemli olan kaza olmadan en kısa zamanda ulaşımı sağlamak. Öncelikle trafik kurallarımıza uymak, birbirimize saygı ve sevgi göstermek konusunda en üst seviyede olmamız gerekiyor. Aslında bunu yaptığımız taktirde kazasız günler göreceğiz. Yaralanma inşallah olmayacak. Ölümler inşallah hiç olmasın. Trafikte birbirimize saygı göstermek ve kurallara uymak durumundayız" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.