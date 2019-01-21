Kazada ölen genç kızın kimliği belirlendi

Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden genç kızın 16 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Zinnur Tomay olduğu ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Sarayköy Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hidayet K.(50) yönetimindeki şehir için yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0615 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan genç kıza çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken polis tarafından yapılan çalışmalarda genç kızın kimliği belirlendi. Polis ekipleri talihsiz kızın kimliğini parmak izinden tespit etti. Genç kızın yarıyıl tatilde harçlığını çıkarmak için bir giyim mağazasında çalışan 16 yaşındaki Zinnur Tomay olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan sürücü Hidayet K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.