Kazada ölen gençler toprağa verildi

Denizli'de hafta sonu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 genç gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler mahallesinde geçtiğimiz hafta sonu Ali Dartanel Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre Soytekin (26) idaresindeki 20 GK 694 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulup takla atan otomobil, refüjde bulunan ağaçları devirdikten sonra durabildi. Kazada Emre Soytekin ile Tarkan Çetinbay kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Soytekin ve Çetinbay için bugün Şirinköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları iki genç için sel olurken, cenazeye her iki aile üyesi ile birlikte yakınları katıldı. Şirinköy Mahalle Mezarlığında öğle vakti kılınan namazın ardından Soytekin ve Çetinbay, toprağa verildi.