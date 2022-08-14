Kazada ölen yolcunun kimliği tespit edildi

Denizli'de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün kullandığı otomobil başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi. Diğer 4 yaralıların ise tedavisi sürüyor.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İzmir Bulvarı üzerinden Sarayköy istikametine doğru seyir halinde olan H.İ. (31) idaresindeki 20 H 5697 plakalı otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. (38) kontrolündeki 20 ALL 20 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 20 H 5697 plakalı otomobil, park halindeki 20 FK 434 plakalı araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki sürücü H.İ. ve üzerinden kimliği çıkmadığı için ismi belirlenmeyen yolcu konumundaki kişi, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan yolcu konumundaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğinin belirlenmesi için Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi aldı. Yapılan çalışmalar sonucu hayatının kaybeden kişinin 43 yaşındaki Halil İbrahim İri olduğu ortaya çıktı. Diğer yaralıların ise hastanede tedavileri sürüyor.