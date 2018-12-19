Kazada şoka giren hamile kadın için ambulans çağırmadan geldi

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında şoka giren hamile kadına, tesadüfen olay yerinden geçen ambulans müdahale etti. Kadın ilk müdahalenin ardından durumu kötüleşmeden hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Denizli Ankara karayolunda Çardak ilçesi havalimanı kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BLA 42 plakalı yolcu otobüsü, yine aynı istikamette ilerleyen Bayram Şen idaresindeki 20 UK 344 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

İddiaya göre, kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Gizem Şen, kazanın etkisiyle şoka girdi. O sırada tesadüfen yoldan geçen ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki bir hastadan dönen 112 acil servisi ambulansı kazayı fark etti. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Şen'i çağrılan başka bir ambulansa teslim etti. Tesadüfen geçen ambulansın erken müdahalesi anne ve bebeğini olası bir tehlikeden kurtardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Şen'in ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.