Kazada yaralanan eski bakan Zeybekci: "Şu anda gayet iyi durumdayız"

Muğla'da geçirdiği kazada hafif yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gözetim altında tutulduğu hastaneden kendisine ulaşmaya çalışanlara görüntülü mesaj göndererek, "Şu anda gayet iyi durumdayız. Merak etmeyin" dedi.

Muğla merkeze bağlı Yaylasöğüt Mahallesi yakınlarında geçirdiği kazada hafif şekilde yaralanan eski Ekonomi Başkanı Nihat Zeybekci ile eski Kızılay bölge müdürlerinden Dr. İbrahim Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında tutuluyor. Zeybekci'nin sağlık durumunun iyi olduğu, kolu kırılan Ünlü'nün ise başına dikiş atıldığı öğrenildi.

Kaza haberinin ardından kendisine ulaşmaya çalışanlara hastane odasından görüntülü bir mesaj gönderen Zeybekci, "Değerli dostlar, Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Bir kaza geçirdik ve şu anda gayet iyi durumdayız. Merak etmeyin. Merak edip de arayan tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle yakında bulunup gelmeye çalışan dostlara da hiç gerek yok. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Allah'a emanet olun" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Nihat Zeybekci'yi telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.