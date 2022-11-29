İhlas Haber Ajansı

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Kazada yaralanan genç, 2 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli’nin Honaz ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası bitkisel hayatta geçen 18 yaşındaki Feyzullah Honazlı, hastanede 2 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası bitkisel hayatta geçen 18 yaşındaki Feyzullah Honazlı, hastanede 2 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.



Honaz ilçesinde 11 Şubat 2020'de motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Feyzullah Honazlı (18), dengesini bir anda kaybetmesi üzerine tek taraflı kaza geçirmişti. Kazada ağır yaralanan Honazlı, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Honazlı, bitkisel hayata geçerek yaşama tutunmaya çalıştı. Bugün sabah saatlerinde Honazlı, doktorların müdahalesini cevapsız bırakarak hayatını kaybetti.



Feyzullah Honazlı'nın cenazesi, Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Honaz Mezarlığı'na defnedildi.

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