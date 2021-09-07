İhlas Haber Ajansı

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Kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Denizli’de 4 gün önce motosiklet kazası geçiren ve hastanede tedavi gören kadın, hayatını kaybetti.

Denizli'de 4 gün önce motosiklet kazası geçiren ve hastanede tedavi gören kadın, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Denizli'de 4 gün önce motosiklet kazası geçiren 44 yaşındaki Öznur Ekşim, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşam mücadelesi veren kadından, dün akşam saatlerinde acı haber geldi. Ekşim kazadan 4 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Ölümü haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Öznur Ekşim'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kayhan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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