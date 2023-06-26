Kazadan 8 yıl sonra hayatını kaybeden polis, son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de trafik kontrolü yaptığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan ve yaklaşık 8 yıl sonra hayatını kaybeden trafik polisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 10 Kasım 2015 tarihinde Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarın üzerindeki kontrol noktasında bekleyen Lütfi B. idaresindeki 20 R 0888 plakalı kamyonete aynı istikametten gelen Ekrem T. yönetimindeki 20 SN 234 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet uygulama noktasında bulunan polis memuru Recep Özbekler'e çarptı. Dubaları topladığı sırada aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Özbekler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

8 sene yaşama tutunabildi

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ağır yaralı polis memuru Recep Özbekler, ameliyata alındı. Geçirdiği operasyondan sonra tedavisine yoğun bakımda devam edilen Özbekler, kazadan 8 yıl sonra 40 yaşındayken bugün yaşam savaşını kaybetti.

Meslektaşları yalnız bırakmadı

İşlemlerin ardından aile tarafından Özbekler'in cenazesi, Asri Mezarlığa getirildi. Burada öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis memuru, Gümüşler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çok sayıda aile yakını katıldı.