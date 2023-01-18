Kazı ve aramalarda genç kadına ait bir ize ulaşılamadı

Denizli'de 1 çocuk annesi Mine K'nın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine eşinin çalıştığı otel çevresi ve kaybolduktan 1 gün sonra eşinin telefonundan sinyalin alındığı bölgede yapılan kazı çalışması ve aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.'den bir daha haber alınamadı. Geçen 5 aylık süreçte Mine K.'nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

Mine K'nın kaybolmasından 1 gün sonra, kocası M.K'ye ait ait telefondan, bahçıvan olarak çalıştığı otelin etrafındaki bölgeden sinyal alındı. Bunun üzerine aramalar Karahayıt Mahallesi'nde bulanan otelin etrafına doğru yoğunlaştı. Otelin kanalizasyonunda ve termal kuyularda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve polis ekiplerinin katılımıyla detaylı arama ve araştırma yapıldı. Otelin fosseptik çukurunda da iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, genç kadına dair bir ize rastlanılamadı.

5 aydır kendisinden haber alınamayan Mine K. ile ilgili olarak otel bölgesinde yapılan arama çalışmaları sonlandırılırken, soruşturmanın seyrine göre yeniden aramalar yapılabileceği öğrenildi.