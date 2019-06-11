Kazım Arslan'ın ismi parka verilecek

CHP ve İYİ Parti Meclis üyeleri, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ismini bir parka verilmesi için önerge verdi. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

Merkezefendi Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Arif Suna, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Osman Tığ ve grup üyeleri, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın ismini, ilçe sınırları içerisinde yapılan herhangi bir parka verilmesi konusunda önergede bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından oylamaya sunulan önerge oy birliği ile kabul edildi. Başkan Doğan, “Denizlililer olarak bir liderimizi, bir abimizi kaybettik. Maalesef, Kazım Arslan vekilimiz geçirmiş olduğu ani bir rahatsızlık dolayısıyla vefat etti. Kazım Bey bizim bir abimizdi, bir büyüğümüzdü, Denizli siyaseti için bir değerdi. Kendisi, yardım severliği ve hayırseverliği ile tanınan bir insandı. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkes ona çok değer verirdi. Ben kendisine, Allahtan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Onu hiç unutmayacağız. Özellikle Denizlimize kazandırdıklarını unutmayacağız” diye konuştu.

Başkan Doğan, şehit öğretmeni unutmadı

Meclis toplantısında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Batman'da 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı. Başkan Doğan, vefatının ikinci yılında Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın ile telefonda görüştü. Doğan, “Aybüke Yalçın öğretmenimizin ölüm yıl dönümünde babasıyla görüştüm. En kısa zamanda Denizlimize gelip bizleri ziyaret edecekler. Büyük bir parkımız var. Bir gün de hep birlikte orayı ziyaret etmek istiyoruz” dedi.