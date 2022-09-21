Keçeci; “Masasından sandalyesine haczedilmiş DSO'yu bu günlere getirdik”

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, geride kalan 17 yıllık görev sürecinde ilklere imza attıklarını belirterek; “Masasından sandalyesine haczedilmiş DSO'yu bu günlere getirdik” dedi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından geride kalan 17 yıllık görev süresinin değerlendirmesini yaptı.

17 yıllık görev süresince yapılan işler, atılan adımlar ve ortaya çıkarılan eserlerin özetini içeren infografiğinin izletilmesinin ardından sözlerine başlayan Başkan Müjdat Keçeci, “Göreve geldiğimiz Mart 2005'te Denizli Sanayi Odası, kendini idame ettirmekte zorlanan, ağır borç yükü altında bir kurumdu. Masasından sandalyesine haczedilmişti. Tedbir konduğu için banka hesabını bile kullanamaz bir durumdaydı. O günlerde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bize yardımcı olmaları için başvurduğumuzda ‘Benim sizler için yapabileceğim şey sanayi odasını, ticaret Odası ile birleştirmektir' yanıtını almıştık. Yılmadık; gecikme faizleri hariç 3,3 milyon dolar olan borcumuzu, aklımızı, ilişkilerimizi ve kredibilitemizi kullanarak çok şükür son kuruşuna, son sentine kadar ödeyip sıfırladık. Geçmişte de her vesileyle vurguladım. Yine söylüyorum; ‘Asla enkaz devraldık' kolaycılığına kaçmıyoruz. Biz bu şartları bilerek oda yönetimine talip olduk. Bu noktaya gelmemizde, elbette geçmiş yönetimlerin bıraktıklarından ve bize verdikleri desteklerden de yararlandık. Onların da hizmetlerini, burada saygı ile anıyoruz. Ne mutlu bizlere ki, artık geleceğe, çok daha özgüvenli bakıyoruz” dedi.

Kendisi ve ekibinin Denizli'ye kazandırdığı 4 önemli projeden söz eden Keçeci, “Yukarıda da bir diriliş öyküsü olarak altını çizdiğim odamızın borcunu sıfırlamış olmamız, bunlardan biri. Bir diğer canlandırma öyküsü olan Denizli Çardak OSB'yi ayağa kaldırmamız. Çardak OSB, yönetime geldiğimizde terk edilmiş haldeydi. Parçalı parselasyondan, odanın mülkiyetinin takyidatlı olmasından, alacaklı bankanın tutumuna kadar pek çok mesele yüzünden, o sırada Çardak OSB bir kördüğümden farksızdı. Bunu da çözmeyi kendimize görev bilip, gecikmeden harekete geçtik. Başka bir başarımız da hiç kuşkusuz, Denizli Makina İhtisas OSB'yi kurup tescil ettirmemizdir. Makine imalatı, Denizli sanayisi için çok değerli bir üretim faaliyeti. Bin bir zorlukla Denizli'nin dört bir yanında makine imalatı yapmaya çalışan sanayicilerimiz, Denizli Makina İhtisas OSB'nin hayata geçmesiyle benzersiz imkan ve şartlara sahip olacaklar. İnanıyorum ki, gelecekte Denizli'mize ve ülkemiz ekonomisine çok daha büyük katkılarda bulunacaklar. 4 büyük başarımızın en göze çarpanı ise tüm zorlukları aşıp, aydınlığa çıkışımızın eşsiz bir timsali olarak, olanca görkemiyle karşınızda duran, yeni hizmet binamız” diye konuştu:

“Demiryolu taşımacılığı Denizli için büyük eksik”

Görev süresi içerisinde hayata geçirmek için defalarca girişimde bulunduğu İzmir – Denizli demiryolu taşımacılık projesinin kendisinin içerisinde bir uhde olarak kaldığını ifade eden Başkan Keçeci, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hizmet süremiz boyunca gençlerimiz ve kadınlarımız, ben ve arkadaşlarımızın üzerine titrediği toplumsal katmanlar oldu. Gerek projelerimizle gerek eğitimlerimizle gerek akıl hocalıklarımızla gerekse uygulamalarımızla, kadının konumunu güçlendirmeye ve gençlerimizin önünü açmaya çok özel bir önem ve değer verdik. Bu konuda mütevazi olmayacağım, böyle yapmakla ne kadar gururlansak azdır. İşte bu, bizlerin geride bıraktığı en özellikli miraslarımızdandır. 17 yıl boyunca yönetim kurullarımızda ve meclisimizde görev yapmış tüm üyelerimize ve oda çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim”