Kekik hasadında yaşanan sorunlar masaya yatırıldı

Denizli'de kekik hasadı esnasında ürün içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklanan Pyrolozidin alkaloidi (PA) sorunları ile ilgili sektör değerlendirme toplantısı yapıldı.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak olan kekik ihracatında 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Kekikte PA Kontaminasyonu mevzuatının sektöre etkileri hakkında değerlendirme yapmak üzere Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Brifing salonunda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü temsilcileri ve il genelinde kekik sektöründe faaliyet gösteren firmalar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli açısından kekik üretiminin çok önemli olduğunu ve sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini ifade etti. Özellikle son yıllarda uygulanmaya başlayan PA limitleri ve Pestisit konusunda hassasiyet gösterildiğini ve bu konulardaki çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Akabinde katılımcılara söz hakkı verilerek konu hakkında görüşleri alındı. Toplantının değerlendirme kısmında “Entegre ve Kontrollü Kekik Yetiştiriciliği Projesi” ile “Kekikte PA (Pyrolozidin Alkaloidi) Kontaminasyonu Noktalarının Belirlenmesi” konulu araştırma ve üretim projelerinin yürütülmesine karar verildi.