Kekik mektebini başarıyla tamamlayan çiftçiler sertifikalı oldu

Denizli'de kekiğin daha kaliteli üretilebilmesiyle birlikte pazarlamada herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için eğitim gören çiftçiler, son derslerini alıp sertifikalı oldu.

Denizli'de kültüre alınan ve yoğun olarak Pamukkale, Güney, Çal, Buldan, Bekilli ve Tavas ilçelerinde Origanum onites türü kekiğin 2022 yılı itibariyle yaklaşık 200 bin dekar alanda üretimi yapıldı, ülkemizden 17 bin 340 ton kekik ve 64 ton kekik yağı ihraç edilerek 60 milyon Dolar gelir sağlandı. Bu çerçevede Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kurtluca Güzelpınar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde sözleşmeli kekik üretimi yapan çiftçilere yönelik “Kekik tarla okulu” düzenlendi. Verim ve pazarlamanın en üst seviyede tutulması için verilen eğitim, son dersin yapılmasıyla tamamlandı. Eğitimle bilgi ve tecrübelerine katkı verilen çiftçilere PA bulaşımının önlenmesiyle ilgili çalışmaların yapılması gerektiği belirtildi. Çiftçiler için Pamukkale İlçesi Kurtluca Mahallesinde Kekik Tarla Okulu Eğitimi ve Katılım Belgesi dağıtım töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende konuşan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar; “Yaklaşık 20-25 yıl önce başladığımız bu serüvende dünyanın bir numarası olmayı başardık ve kekikte dünyanın yüzde 75'ini, Türkiye'nin ise yüzde 85'ini üreten bir şehir olduk. Pamukkale Belediyemiz tarafından 2021 yılında İlimizde yetiştirilen kekiklere coğrafi işaret tescil belgesi alınarak “Denizli Kekiği” adının hem Türkiye hem de Dünya markası haline gelmesi sağlandı” dedi.

Ardından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kekik konusunda dünyanın bir numarası Denizli olduğunu, zirvede olanların çektiği zorluklara dikkat çekip kekik konusunda daha çok çalışılması gerektiğini belirterek, kekiğin dünyaya daha önce İzmir markası olarak gittiğini ve daha sonra Pamukkale Belediyesi olarak coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını, bundan sonra Dünyaya “Denizli Kekiği” olarak adını duyurduğunu ve bunun sonucunda kalitemizin fiyat politikasına sağladığı katkısına dikkat çekti.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut'ta PA‘nın kekik için son zamanlarda ne kadar önemli olduğunu ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen kekik çalıştayında bu konuların görüşüldüğü, üreticilerin açısından da çok faydalı olduğu bir çalışmanın yapıldığını belirtti.

Kurtluca Mahalle Muhtarı Mustafa Acat'ta kekiğin önemli bir yeri olduğunu belirtirken, eğitime katılan 62 üreticiye katılım belgeleri verildi.