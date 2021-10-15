Kekik tarla okulunda ilk ders zili çaldı

Kekik üretiminin yüzde 89'unu tek başına karşılayan Denizli'de kalkınma projesi kapsamında “Kekik Tarla Okulu” açıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Barza Bölgesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kümelenmesi ve Üretici Örgütlenmesi ile Tarımsal Kalkınma Projesi” kapsamında Kale Kayabaşı Mahallesinde “Kekik Tarla Okulu” açıldı. Açılışta konuşan İl Müdürü Yardımcısı Saffet Üge, “Tek başına Türkiye kekik üretiminin yüzde 89'unu karşılayan ve Dünya'da kekik üretim merkezi olarak anılan Denizli'yi proje ile tıbbi ve aromatik bitkilerde merkez yapmak için çalışıyoruz. Bu amaçla hazırladığımız proje ile İlimizdeki mevcut üretim sahalarını arttırmak için yeni bir lokasyon belirledik. Bu bölge sulama imkânı olmayan kıraç topraklardan oluşan Tavas, Kale ve Beyağaç İlçelerimiz sınırları içerisinde yer alan Barza Bölgesi. Proje sahasında yaklaşık 50 bin dekarda tütün tarımı yapılmakta olup, toplam 190 bin dekardan oluşmakta. İlimizin önemli bir tıbbi ve aromatik bitkisi olan tütün sahalarımızı koruyarak bu bölgede kekik, adaçayı, dağçayı, lavanta ve çörekotu gibi tıbbi ve aromatik bitkileri yaygınlaştırarak katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz” dedi.

İlk derste Ziraat Yüksek Mühendisi Şahin Şentürk tarafından "Dünyada ve Türkiye'de Kekiğin Önemi" anlatıldı. Önümüzdeki haftalarda; kekik üretiminde fide yetiştiriciliği, dikim, toprak işleme, bitki besleme, yabancı otlarla mücadele ve hasat konuları bitki fenolojisine uyumlu olarak teorik ve uygulamalı olarak 14 hafta devam edecektir. Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikaları verileceği belirtildi.