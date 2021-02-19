Keloğlan Mağarası, koruma altına alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Keloğlan Mağarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı açıklandı. Resmi Gazete yayımlanan karara göre, “Tabiat Varlığı B Grubu Mağara” olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Acıpayam ilçesinin 18 kilometre doğusunda bulunan Dodurgalar Mahallesine yakında konumda bulunan Mallı Dağı yamacındaki Keloğlan Mağarası, içyapısı nedeniyle Pamukkale travertenlerine benzer şekiller oluşturduğu, kireç taşlarından dolayı ise birçok damlataş sütunları ile birbirine geçen çok sayıda adacığa ayrıldığından girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, Resmi Gazete yayımlanan karara göre “Tabiat Varlığı B Grubu Mağara” olarak tescil edilerek koruma altına alındığı açıklandı. Mağara içerisinde çok miktarda dikit, sarkıt ve sütunlar bulunmaktadır.

Resmi Gazete yayınlanan karar ise şöyle; “Denizli ili Acıpayam ilçesi, Dodurgalar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Keloğlan Mağarası'nın 'Tabiat Varlığı B Grubu Mağara' olduğuna ve koordinat listesi ile sınırları tespit edilmiş olan alanın 'Mağara Koruma Alanı' olarak belirlenmesine ilişkin Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca alınan 23 Ekim 2020 tarihli karar, 5 Şubat 2021 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile onaylanmıştır”