İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Keloğlan ve Sihirli Tavuk" tiyatro oyununu binlerce çocuk izledi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" adlı oyunu yarıyıl tatili boyunca çocuklar için sergiledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" adlı oyunu yarıyıl tatili boyunca çocuklar için sergiledi. 9 ayrı seansta sergilenen oyun toplamda 2 bin 500 çocuk tarafından izlendi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından yarıyıl tatili boyunca sergilenen "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sömestr tatiline giren öğrenciler için hediyesi olan "Keloğlan ve Sihirli Tavuk" adlı tiyatro oyunu Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sergilendi. Sömestr tatili boyunca 9 ayrı seansta sergilenen oyuna gelen yaklaşık 2 bin 500 çocuk unutamayacakları bir tatil anısına sahip oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak yarıyıl tatilinde çocuklarımıza bir sürpriz yaptık. Tatil boyunca çocuklarımız, arkadaşlarıyla eğlenerek güzel bir şekilde vakit geçirdi. Birçok çocuğumuz bu sayede tiyatro ile tanışma fırsatı da buldu” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.