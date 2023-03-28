Kemal Kılıç, "5 gol yemek ağır bir fatura oldu"

Lig'in 29. haftasında Altınordu'nun Denizlispor'u 5-2 yenmesinin ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Denizlispor deplasmanda karşılaştığı Altınordu'ya 5-2 yenildi. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç ve Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer açıklamalarda bulundu. Yeşil siyah ekibin yeni teknik direktörü Kılıç, "Büyük umutlarla beklediğimiz önemli bir maçtı. Kazanarak önümüze daha net bakabilecektik. Kısa sürede bu kadar fazla gol olması iki takımı da hayretliği sürükledi. Biz öne geçtikten sonra 2 gol yedik. Ondan sonraki süreçte toparladık ve topla oynayıp pozisyonlara girdik. Rakip enerjik bir takım. Fizik güçleri iyi olan bir ekip. Buna rağmen oyunun kontrolü bizdeydi. Yaklaşık 550 pas yapmışız, bu sayı deplasman için gayet yüksek. Oyuna hakim olmayı başarabildik. Önemli bir maçı 5 gol yiyerek kaybetmek ağır bir faturadır" diye konuştu.

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer ise "İki takımın ligde bulunduğu konumdan dolayı zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuna iyi başlamadık, hatalar yaptık. Çok erken kontra atak pozisyonları verdik. Ardından da golü yedik. Daha sonra toparlanma ve öne geçme sürecimiz var. Denizlispor yeni bir teknik direktörün gelmesi artı katmış tabii tecrübeli oyuncuları da var. Ama kırılgan bir yapılarının da olduğunu bugün gördük. İkinci yarı biz daha iyi oynamaya başladık Eksiklerimizi tespit edip daha iyi bir hale gelmek için çalışacağız” dedi.