Kemal Kılıç: “İş çok zora bindi”

Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Göztepe mağlubiyetinin ardından, “İş çok zora bindi, bence hatta zorun da ötesinde” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Denizlispor, Göztepe'ye evinde 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Kemal Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Bu mağlubiyetten sonra çok zor bir duruma düştük. Denizlispor'un başında ikinci maçıma çıktım. Maçı çok değişik oynamayı bekliyordum, yüksek tempoda maçı kazanıp, hatta çıktığım 2 maçtan da galip gelerek ligde kalma adına önemli sonuç elde etmek istiyordum. Düşündüğümüz gibi olmadı. Rakibimizi öncelikle tebrik ediyorum. Topla oynama yüksek olmasına rağmen maçı kazanamadık. Çünkü rakip daha güçlü, daha inançlıydı. İş çok zora bindi, bence hatta zorun da ötesinde. Şu anda son 2 maçta 6 puan alacağımız hükmen mağlubiyetlerin dışında 5 maç kalıyor, bunun 4'ünü muhakkak almamız gerekiyor. Buna ne kadar gücümüz yetecek bilmiyorum ama camiadan özür dileriz” diye konuştu.