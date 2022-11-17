Kendi iş yerinin önünde bıçaklandı

Denizli'de bir şahıs, iş yerinin önünde bıçaklanması sonucu yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde duran Ü.F. (32), tanımadığını iddia ettiği Y.B. (35) tarafından kalçasından bıçaklandı. Olay sonrası şüpheli tehditler savurarak uzaklaşırken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı esnafı hastaneye kaldırdı. Olay yerinden kaçan Y.B. ise, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganı daha öncesinden tanımadığını iddia eden Ü.F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.