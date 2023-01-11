Kendisine benzeyen kardeşinin kimliğiyle suç işleyen şüpheliyi yüzündeki ben yakalattı

Denizli'nin iki ilçesinde 220 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan hırsızlar, JASAT tarafından yakalandı. Kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini gösteren suç makinelerinden birinin, yıllardır sürdürdüğü foyası yüzündeki ben sayesinde ortaya çıktı.

Antalya'dan Denizli'ye gelen Haydar K. (43) ve Yavuz A. (47), Sarayköy ile Pamukkale ilçelerinde yaklaşık 220 bin TL'lik inşaat malzemesi çalarak kayıplara karıştı. İhbarlar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ile Sarayköy ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri saklandığı delikte kıskıvrak yakaladı.

Yılların foyasını JASAT ortaya çıkardı

Yakalanan hırsızların kimliğini inceleyen ekipler, Yavuz A.'nın gösterdiği kimlikten şüphelendi. Yapılan kimlik kontrolünde Yavuz A. isimli kişinin 2017 yılından beri 8 farklı suçtan arandığı, yakalanmamak için üzerinde kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini bulundurduğu tespit edildi. Yüzündeki benden yola çıkan JASAT ekipleri, yıllardır kaçakçılığa oynayan firariyi gözaltına alarak gerçeği ortaya çıkardı.

Yaşlarından fazla suç kayıtları var

Karakolda işlemleri süren Haydar K.'nin 80, Yavuz A.'nın ise 52 suç kaydı olduğu belirlendi. İfadeleri ardından 220 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar, adli makamlara sevk edildi. Burada hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.