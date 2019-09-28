Kent Konseyi Gençlik Meclisi, PAÜ'de stant açtı

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kampüsü'nde şehre yeni gelen üniversiteli gençler için tanıtım standı açtı. Kampüs bahçesinde “Gençlik Yönetimde Söz Sahibi” sloganıyla açılan stant ile gençler konseye davet edildi.

PAÜ Kampüsü içerisinde stant açan Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversite için şehre yeni gelen öğrencilere “Yaşadığımız ilçede katılımcı olarak söz sahibi olalım, birlikte planlayacağımız organizasyonlar ile dezavantajlı grupların yanında olalım' gibi sloganlarla gençlere çağrıda bulunuldu. Pamukkale Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan, Gençlik Meclisi Başkanı Cevat Serdar, Gençlik Meclisi yönetim kurulu üyeleri de stantta hazır bulunurken, gençlere yapılacak olan projeler anlatıldı. Ayrıca gençliği yerel yönetimlere çekerek, yerel yönetimlerde gençlerin söz sahibi olması için çaba sarf edildi.

Serdar, üniversiteli gençleri karşılamak için bir stant açarak yerel yönetimlere gençlikleri kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. Serdar, “Pamukkale Üniversitesi'nde okuyup, Pamukkale İlçesi'ne neler katabilecekleri, neler yapabilecekleri hususunda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah üniversitemize gelen öğrencilerin Pamukkale ilçemize daha fazla katkıda bulunacağına inanıyoruz. Gençlik Meclisi olarak ilimize okumaya gelen genç arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı.