İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kerem Özdamar 3. kez Denizlispor maçında görev alacak

Süper Lig1in 21.

haftasında Y. Denizlispor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçın hakemi Erkan Özdamar oldu.


Denizlispor'un 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük maçını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve İbrahim Bozbey üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Caner Ak olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.