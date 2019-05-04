Kerestelerin altında kalarak ölen çocuk toprağa verildi

Denizli'de üstünde oynadığı kerestelerin üzerine devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Merkezefendi ilçesinin Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde dün meydana geldi. İddialara göre, Akın C. isimli şahıs tarafından kiralanan arsaya istif edilen kerestelerin üzerine çıkarak oynamaya başlayan Uğur Çimen (10) isimli çocuk üstüne devrilen kerestelerin altında kaldı. Olayı oturduğu balkonda gören bir mahalle sakini ise olayı hemen acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üzerine kilolarca ağırlıkta kereste devrilen çocuğu odunların altından çıkardı. Ardından küçük çocuğa sağlık ekipleri müdahalede bulunarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye götürülen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba cenazede uzun süre gözyaşı döktü

Olayda hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesi alınan Çimen için memleketi olan Acıpayam ilçesine bağlı Apa Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çimen'in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığından toprağa verildi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken baba Bülent Çimen ve anne Emel Çimen yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Baba Çimen cenazede uzun süre gözyaşı döktü.