İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı

Denizli’de 11 farklı suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarmanın dedektifleri olan JASAT timlerince yakalandı.

Denizli'de 11 farklı suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarmanın dedektifleri olan JASAT timlerince yakalandı.


Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar düzenledi. JASAT timinin fiziki ve teknik takibinin ardından 11 farklı suçtan kaydı olan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis ceza ile aranan B.K.'yı kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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