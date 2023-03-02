Kestiği ağacın altında can verdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kalan adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kayak merkezi yolundaki dağ evine giden Kadir İlkimen (56), ağacı kesmeye başladı. Bu esnada ağacın devrildiğini gören İlkimen, kaçtığı sırada tonlarca ağırlıktaki parçaların altında kaldı. Olayı gören aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.