Keyifli Okul Atölyem ile öğrenciler yeteneklerini keşfediyor

Keyifli Okul Atölyem projesi Erzurum ve Denizli koordinatörlüğünde yürütülürken Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Musa Kazım Manasır İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Musa Kazım Manasır İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek okulun yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgiler aldı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında eTwinning proje okulu olmaya hak kazanan Musa Kazım Manasır İlkokulu'nun yerel ve ulusal bazda önemli projelere imza attığını belirten Müdür Ekici; “Okulumuzun idareci ve öğretmenlerinin ilimiz ve ülkemiz eğitimi adına özveri içierisinde yaptıkları çalışmaları yerinde görme imkanı buldum. Özellikle tüm yurtta geniş katılımla yürütülen Keyifli Okul Atölyem projesi kapsamında yapılan 81 il 81 Avuç Toprak Türkiye Fidanı Etkinliği büyük anlam taşımakta. Okulumuzun koordinatörlüğünde yapılan bu etkinlikte yurdumuzun 81 ilinden Antalya Manavgat'a gönderilen 81 avuç toprakla Türkiye fidanı dikimi gerçekleşti. Keyifli Okul Atölyem projesi Erzurum ve Denizli koordinatörlüğünde yürütülmekte olup, ilimizden Musa Kazım Manasır İlkokulu, Erzurum ilinde de Edip Somunoğlu İlkokulu proje ortaklarını oluşturuyor. Keyifli Atölyem Projesi kapsamında öğrenciler, haftanın belirli günü sınıflarda oluşturulan atölyelerde sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler yaparak kendilerini geliştiriyor. Okul idaremizi ve öğretmenlerimizi yaptıkları değerli çalışmalardan dolayı kutluyorum” dedi.