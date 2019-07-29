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Kick boks maçlarına Denizli damgası

İller arası Kick Boks Ligi müsabakaları hafta sonu Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

İller arası Kick Boks Ligi müsabakaları hafta sonu Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 12 ilden 600 sporcunun katıldığı 3. etap müsabakalarına Denizlili sporcular damga vurdu.


Denizli'de hafta sonu Kick Boks heyecanı yaşandı. Hasan Güngör Spor Salonu'nda 27-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen İller Arası Kick Boks Ligi 3. Etap müsabakalarında sporcular en iyi performanslarını ortaya koyarken, seyirciler de heyecanla yarışmayı izledi. 12 farklı ilden toplam 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 3. Etap müsabakalarında Denizli en başarılı il oldu.

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