Kick Boks şampiyonasında heyecan başladı

10. İllerarası Pamukkale Kick Boks Turnuvası 20 ilden yaklaşık 750 sporcunun katılımı ile başladı. Heyecan Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda Cumartesi ve Pazar günü yaşanacak.

Spor konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, önemli spor etkinliklerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kick Boks branşında önemli sporcular 10. İllerarası Pamukkale Kick Boks Turnuvası için ilimize geldi. Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 20 ilden 750 sporcunun katıldığı turnuvada büyük heyecan yaşanıyor. 2 gün sürecek 10. İllerarası Pamukkale Kick Boks Turnuvası'nda sporcular point fighting, kick light ve low kick kategorilerinde boy gösteriyor. Bu önemli turnuvada Pamukkale Belediyespor'u Kick Light kategorisinde 65 kilogramda Mehmet Eyüp Saka ve 70 kilogramda da Görkem Duman temsil edecek. Pamukkale Belediyespor'un milli kick bokscuları Ahmet Burak Canbeldek ve Emre Özeren ise gösteri maçı ile turnuvaya renk kattılar. 10. İllerarası Pamukkale Kick Boks Turnuvası'nda sporcular kategorilerinde dereceye girmek için mücadele edecekler. Turnuva Pazar günü yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Bu özenli turnuvaya katılanlar Pamukkale Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür etti.

"Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyorum"

Pamukkale Belediyespor'un sporcusu olan Mehmet Eyüp Saka, bu güzel organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Türkiye'nin hemen her yerinden sporcular burada mücadele ediyor. Hedefimiz güzel sonuçlara imza atmak. Hem bize verdiği destekler hem de bu organizasyon için Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyorum” dedi. Konya'dan turnuvaya katılan Çakır Team'sın Antrenörü Çakır Ünal, “Birçok ilde organizasyona katıldım. Buradaki organizasyon çok başarılı. Amacımız gençleri sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Pandemi nedeniyle bu tür organizasyonları özlemiştik. Pamukkale Belediyesine ev sahipliği için çok teşekkür ederim” diye konuştu.