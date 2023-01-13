Kılıçdaroğlu: “Belediye başkanlarımız yapabiliyorsa biz de yapacağız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de CHP'li belediyeler tarafından ortaklaşa düzenlenen toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

Bir dizi açılış ve buluşmalara katılmak üzere sabah saatlerinde Denizli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz belediyelerinin Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

Toplu açılış törenine ev sahipliği yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi olarak Denizli'nin en büyük ilçesi konumundayız. Ekonomide, eğitimde, ticari ve sosyal hayatta ivme yakalamış bir ilçeyiz. Biz de son 4 yılda hazırladığımız projelerle, kentimize değer katmaya çalıştık. Ailelerin dertli olduğu, 40 bin metrekarelik suç yuvası haline gelmiş dere yatağını ıslah ederek, doğal yaşam parkı haline getirdik. Merkezefendi sanayi ve eğitimde hızla büyüyen bir ilçe. Kentimizin beton yığını haline gelmemesi için büyümeyle paralel olarak 106 parkı kentimize kazandırdık. 35 bin metrekarelik alana yaptığımız lavanta bahçesi bu eserler arasında ön plana çıkanlardan birisi oldu. 1300 metrekarelik alana devasa bir geri dönüşüm merkezi inşa ettik. Türkiye genelinde evlere farklı renklerde geri dönüşüm poşeti dağıtan 3 belediyeden birisiyiz. Geri döşüm projemizde hem sokak canları için mama hem de gübre üretiyoruz. Bununla da kalmayıp mama ve geri dönüşüm makinelerini de imal ederek belediyemize katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar imal ettiğimiz 10 makineyi, diğer belediyelere sattık. Bunu başaran ender bir belediye olarak ödüllendirildik. Hazırladığımız Tarımsal Kalkınma Eylem Planı sayesinde üreticimizin, çiftçimizin ve kadınlarımızın yanında olduk. Bereketli topraklarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. İnsana dokunan ve insan odaklı sosyal projelerimizi hayata geçirdik. Denizli'de bir ilki gerçekleştirerek Alzheimer Merkezini hizmete açtık. İlçemizdeki 4 çocuktan 3'ünü Halk Süt ile buluşturarak, nüfus oranına baktığımızda Türkiye genelinde bunu başarabilen 2 belediyeden birisi olduk. 14 büfe inşa ederek, Halk Ekmeği 3 liradan vatandaşımızın evine ulaştırdık. Temelini atacağımız gençlik merkezinin inşaatında bazı sıkıntılar yaşadık ama inşallah Temmuz ayında iktidara geldiğimizde bunu hep birlikte açacağız. Bilim Merkezi inşaatımız yüzde 50'ye ulaştı. Genel Başkanım, sizden bir söz istiyorum; Temmuz ayında bunu hep birlikte açacağız. Adını da inşallah Atatürk Bilim Merkezi koyacağız. Merkezefendi'yi sporun ve sanatın başkenti yapmak için gayretlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 20 yıl sonra Denizli il merkezinde CHP'li bir belediye başkanı olarak kimseyi ayırt etmeden, herkesi kucaklayarak halkımıza hizmet veriyorum. CHP belediyecilik anlayışını, Merkezefendi ilçemizde yansıtmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Honaz olarak Türkiye'ye örnek olduk”

70 yıl sonra Honaz'da CHP'li bir belediye başkanının görev yaptığının altını çizen Honaz Belediye Başkanı Yüksel kepenek de “Honaz Belediyesindeki görev süremiz boyunca önemli projelere imza attık. Honaz, 35 bin olan genel nüfusu, gündüz saatlerinde 3 kattan fazla artan, bünyesinde OSB bulunduran, tarımsal ve ekonomik anlamda önemli bir ilçe. Bugüne kadar milyonluk birçok projeyi hayat geçirdik ama bunun karşılığında hiçbir kuruş borcumuz yok. Göreve geldiğimizde 22 mahallemizden 4'ünde sosyal tesis vardı, biz buna 11 mahalleyi daha ekledik. Söz veriyorum, 2023 yılı sonunda sosyal tesisi olmayan hiçbir mahallemiz kalmayacak. Vatandaşımızın sorunları, talepleri ve önceliklerine göre projeler yapmaya özen gösteriyoruz. Yaptığımız projeler sayesinde, Honaz kentten köye göç alan ilk sıradaki belediye oldu. Honaz'ın bütçesini tüm mahallelerimize eşit bir şekilde harcadık. Uluslar arası sermayenin hakim olduğu sektörde kurduğumuz Ata Tohumu Merkezi ile iki Türkiye birinciliği elde ettik. Ata tohumlarından elde ettiğimiz fideleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. ‘Honaz'da Bir Bahçen Var' projesiyle, Honaz'a sepetiyle gelen vatandaşlarımız, istediği kadar doğal ürünü toparlayıp evine götürecek. Dünyada Şili'den sonra 2'inci büyük kiraz bahçesine sahibiz. Toplam kiraz üretimimizin yüzde 92, 5'ini oluşturan 17 bin 500 ton kirazı geçen yıl ihraç ettik. Üreticimize sulama suyu konusunda çok büyük bir destek vererek, Türkiye'de bir ilke imza attık. Denizli'de içerisinde uzak gözlem odası olan tek kreş Honaz'da bulunuyor. Yer altındaki Pamukkale olarak anılan Kaklık Mağarasının düzenlemesini yaparak dünyanın birçok noktasından binlerde turisti ağırlayan biz cazibe merkezi haline getirdik. CHP'li belediyelerle uyum içerisinde, nerede bir insan var ise ona dokunmaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte en az 15 belediyeyi kazanarak, Honaz'a değer katacak projelerimizi hataya geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Belediye başkanlarımız yapabiliyorsa biz de yapacağız”

Gerçekleştirdikleri başarılı projeler nedeniyle CHP'li belediye başkanlarını kutlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:

“Belediye başkanları, hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürür. Sadece fakir fakir mahallere pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Kentlerin beton yığınlarına dönüştürmeyin. Harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Harcanan her kuruşun hesabının millete verilebildiği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Önünüze çıkan tüm engelleri aşarak, halkla kucaklaşın. Denizli'de bunu başardık, Türkiye'nin 81 ilinde çiftçilere ücretiz elektrik vereceğiz. 6 lider bir aradayız. Hedefimiz demokrasi ve yaşanabilir bir Türkiye. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Az kaldı, 5 ay sonra farklı bir Türkiye göreceğiz. Çocuklarımız için farklı bir Türkiye inşa edeceğiz. Belediye başkanlarımız bunu yapabiliyorsa, bizim iktidara geldiğimizde yapabileceklerimizi siz düşünün. Bay Kemal, haktan yanadır, halkın emeğinden yanadır, kadınlarından yanadır. Tek istediğim sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun ve ona göre oyunuzu verin. Beraber üreteceğiz, beraber yöneteceğiz. 6 lider olarak, bu özlenen tabloyu birlikte inşa edeceğiz. Kimse bize halka hizmet etmekten alıkoyamayacaktır”

Törende yapılan konuşmaların ardından CHP'li belediyelerin projelerine destek veren bağışçılar, plaketle onurlandırıldı. Belediye başkanları ve davetlilerle birlikte kurdeleyi kesen CHP lideri Kılıçdaoğlu, açılışı yapılan projelerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Programının son bölümünde basına kapalı olarak kadınlar, gençler ve kanaat önderleriyle buluşacak olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kentten ayrılarak Ankara'ya hareket edecek.