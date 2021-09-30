Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi'nin standında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ‘Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Merkezefendi Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Merkezefendi Belediyesi'nin standını Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ziyaret etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na üreticiye sağladıkları fide desteğini, kadın üreticilere verilen küçükbaş hayvan desteğini, Lavanta Bahçesi'ni, 2-5 yaş arasındaki çocukların doğal ve sağlıklı sütle buluştuğu Halk Süt'ü ve yemek atıklarını gerekli işlemlerden geçirerek sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayan Mama Üretim Makinesi projelerini anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirmiş oldukları projelerden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı tebrik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Merkezefendi Belediyesi standında ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Doğan, “Standımızı ziyaret eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na tarımsal kalkınma projelerimize ilişkin bilgilendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Can damarımız olan tarım, dost ve kardeş belediyelerimizin üretim odaklı projeleriyle hayat buluyor. Sosyal belediyeler üretiyor, üretimi destekliyor” diye konuştu.