DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde istihdamını artırmak ve unutulmaya yüz tutmuş el dokuma kilim geleneğini canlandırmak için “Kilimle Örülen Hayatlar” projesi hayata geçirildi.

Serinhisar Kaymakamlığı ve Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan kadın istihdamını artırmak, unutulmaya yüz tutmuş el dokuma kilim geleneğini canlandırmak için tasarlanan ve Kamu-STK-Özel sektör işbirliğinin iyi uygulama örneklerinden biri olarak faaliyete geçen “Kilimle Örülen Hayatlar” projesinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa, Serinhisar Kaymakamı Osman Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Kabukçu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, kursiyer kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Serinhisar Kaymakamı Osman Altın, “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2022 destek programında yer alan projeyle Serinhisar ilçesinde yaşayan 18- 45 yaş arası herhangi bir ekonomik kazancı olmayan 30 genç kadının halı/kilim dokuma eğitim ve iş atölyesi aracılığıyla mesleki ve kişisel yeterliliğinin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğinin artırılması hedeflemekteyiz. Projede yapılacak mesleki eğitimler yoluyla kadın istihdamının artırılması sağlanırken bir yandan da el dokuması kilim geleneği de canlandırılacaktır” dedi.

Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk ise “Projede üretilen ürünler Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi döner sermayesi üzerinden satılarak, kadınlara ekonomik kazanç sağlanacaktır. Yine proje çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak göster-yap tekniği ile yapılacak olan mesleki eğitimlerin yanında iletişim ve beden dili, takım ruhu liderlik yönetim becerileri, temel ilk yardım prensipleri, girişimcilik, dijital pazarlama, ürün fotoğrafçılığı, sosyal medya yönetimi ve kooperatifçilik eğitimleri de düzenlenecektir” diye konuştu.