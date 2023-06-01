Kimi hayvanını kimi iş yerini kurtarmak için sele karşı durdu

Denizli'de dün öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. İş yerlerini baskından korumak isteyen esnaf; panolarla insan zinciri oluştururken, göle dönen ağıllarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ise kucaklarda taşındı.

Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Denizli'de, Nisan ayı başından bu yana yaşanan kar, dolu ve kuvvetli yağışlar günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son 15 gündür ilçelerde görülen kuvvetli dolu ve gök gürültülü şiddetli yağışlar, dün öğleden sonra kent merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi'de yüzünü gösterdi. Yaklaşık 1 saat devam eden kuvvetli yağış nedeniyle yerleşim alanı merkezlerinin yanı sıra kırsa mahallelerde de sel ve su baskınları yaşandı.

Sele karşı insan zinciri oluşturdular

Şiddetli yağışların su baskınlarına neden olduğu noktalardan bir tanesi Denizli'nin en önemli ticaret merkezi olan Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Bayramyeri Çarşısı oldu. Yağışın şiddeti nedeniyle kanalizasyonlardan taşan sular, çarşıdaki ara sokakları göle çevirdi. İş yerlerini su baskınlarından korumak isteyen esnaf, suyun geliş istikametinin karşısına demir reklam panolarıyla barikat oluşturdu. İnsan zinciriyle oluşturulan önleme rağmen çarşıdaki birçok iş yerinde görülen su baskınları, maddi kayıplara neden oldu. Aldıkları önleme rağmen sel sularına engel olamayan esnaf, hayatlarında ilk kez bu kadar şiddetli bir yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Hayvanlarını korumak için zaman karşı yarıştılar

Şiddetli yağış Pamukkale ilçesine bağlı Uzunlar ve Akköy mahallerinden geçen derenin de taşmasına neden oldu. Metrelerce yükseklikteki sular, dere yatağının kenarındaki ev, araç ve besihaneleri vurdu. Ev ve araçların sular altında kaldığı sel baskınında göle dönen ağıllarda çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken; sağ kalanların kurtarılması için zamana karşı yarış verildi. Bellerine kadar gelen suyun içerisine giren yetiştiriciler, mahsur kalan hayvanlarını kucaklarında taşıyarak hayatta kalmalarını sağladı.