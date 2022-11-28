Kimya fabrikasında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, araç kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangın, 4 saat süren yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Dumanların yükselmeye devam ettiği fabrikadaki soğutma çalışmalarının yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi 348 Sokakta faaliyet gösteren kimyasal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçlar için her türlü kimyasal malzemenin üretildiği fabrikada başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir anda fabrikanın tamamını kaplayan yangın nedeniyle içeride çalışmakta olan işçilerin yanı sıra çevrede bulunan diğer bazı fabrikalarda tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çok sayıda ekibin katıldığı söndürme ve soğutma çalışmalarına TOMA'larda destek verirken, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede tedbirlerini aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun gayretleriyle müdahale edilen yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı. Alevler söndürülmesine rağmen yükselmeye devam eden dumanların kentin birçok nokrasından görülebildiği fabrikadaki soğutma çalışmalarının yarın sabaha kadar devam etmesi beklendiği açıklandı Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için başlatılan çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.