İhlas Haber Ajansı

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Kıraathanede kumar oynarken yakalandılar

Denizli’de ahlak büro ekipleri, kıraathaneye yaptığı baskında 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Denizli'de ahlak büro ekipleri, kıraathaneye yaptığı baskında 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı.



Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; ahlak büro ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bir kıraathanede kumar oynandığını belirledi. Harekete geçen ekipler, yaptığı baskında 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipleri gördüklerinde yalana sığınan kumarbazlar, işlemleri için karakola götürüldü. Kumarda oynanan malzemelere ise ekipler tarafından el konuldu.

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