Kıraathanede kumar oynayan 12 kişiye 40 bin lira ceza kesildi

Denizli'de iki farklı adresteki kıraathaneye yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denizli'de kumar ve benzeri yasal olmayan oyunların önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede Denizli Ahlak Büro Ekipleri, Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü ve Bahçelievler Mahallesindeki kıraathanelere farklı zamanda operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu toplamda 12 kişi kumar oynarken kıskıvrak yakalandı. Kimlikleri toplandıktan sonra oynadıkları kumar malzemelere ve bir miktar paraya el koyan ekipler, şüphelileri ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Burada ifadelerin alınması sonucu yakalanan 12 şüpheliye 40 bin TL cezai işlem uygulandı.