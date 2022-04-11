Kıralan Demirspor BAL'a çok yaklaştı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Kıralan Demirspor, son maçında Buldan'ı devirerek Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi için Serinhisarspor ile baraj maçını oynamaya hak kazandı.

BAL'a yükselme grubu maçlarının sonuncusunda Buldan Belediyespor ile karşılaşan Kıralan Demirspor, rakibini takım kaptanı Volkan Elçi'nin 73'üncü dakikada penaltıdan, Şahin Tıngır'ın 90'ncı dakikada attığı kafa golü ile 2-0 mağlup ederek grubunu 2.'nci sırada tamamladı. Kıralan Demirspor, bu sonuçla halen BAL'da bulunan Serinhisarspor ile baraj maçını oynamaya hak kazandı.

Servergazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada özellikle maçın ikinci yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda üst gruba yükselme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan Kıralan Demirspor'a kupası Denizli Valisi Ali Fuat Atik tarafından verildi.

Sezonu değerlendiren takım kaptanı Volkan Elçi, iyi ve başarılı bir sezon geçirdiklerine dikkat çekerek “Bizim için uzun bir sezon oldu. Çok yorucuydu. Ama sürekli beraberdik. Sürekli antrenman yaptık. Kupa için başarı için çalıştık, mücadele ettik. Sonunda da amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz. Belirli bir süre bunun tadını çıkarmak istiyoruz. İnşallah bu takım daha iyi yerlere gelecek. Çok iyi yerlerde oynayabilecek oyuncularımız var. Onlar içinde gerçekten çok güzel bir vitrin oldu. Kale Belediyespor'u da kutluyorum” dedi.

“Hedefimize ulaştık”

Sarı kırmızılı takımın genç teknik sorumlusu Adem Orhan da çok mutlu olduklarını dile getirerek, “İyi başladık. İyi bitirdik. Her açıdan çok iyi bir sezon geçirdik. Rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Bütün maçlardan keyif aldık. Baraj maçı olursa ona hazırlanacağız. Tabi hedefimiz o maçı da alarak Bölgesel Amatör Lige yükselmek olacak” diye konuştu.

Kıralan Demirspor Başkanı Hasan Oruçhan ise uzun bir maraton olduğuna değinerek; “Sonunda hedefimize ulaştık. Çok mutluyuz. Burada bu uzun maratonda bana destek veren başta ailem olmak üzere katkı veren destek sağlayan herkese teşekkür ederim. Amacımız Baraj maçını da kazanarak BAL'a yükselmek. Bir mahalle olarak ilk defa böyle bir başarı elde ediyoruz. İnşallah bu başarı kalıcı olur” ifadelerini kullandı.