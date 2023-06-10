Kiraz hasadında sona gelindi

Denizli'de yaklaşık 13 bin dekar alanda yılda 12 bin ton kiraz hasadının yapıldığı Honaz ilçesinde hasadın sonuna gelindi.

Yaşanan dolu felaketi nedeniyle yüzde 80 oranında zarar gören kiraz bahçelerinde hasadın sonuna yaklaşıldı. Yaklaşık 13 bin dekar alanda yılda 12 bin ton kiraz hasadının yapıldığı Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde 300 ağaçlık bahçesinde kiraz hasadı yapan Hulusi Dağ, geçen yıl yaklaşık 5 ton kiraz hasadı yaptığı bahçesinden bu yıl 1,5 tona yakın kiraz toplandığını söyledi. Kirazların doludan ve aşırı yağışlardan çatladığını, toplanan 1,5 ton kirazın da tekrar ayıklandığını anlatan kiraz üreticisi, zararın geçen yıla oranla fazla olduğunu söyledi.

“Üretimimiz bu yıl çok düştü”

Hasatta sona geldiklerini söyleyen Hulusi Dağ, “Zarar geçen seneye göre yüzde 50'den fazla oldu. Honaz genelinde dolu zararı daha fazla ama bizim bu bölgede yüzde 50 civarında. Kaklık bölgesindeyiz, biz de kiraz üreticisiyiz. Yarı yarıya zararımız var. Geçen sene kiraz hasadımız yaklaşık olarak 5 tona yakındı. Bu sene de 1,5 ton civarında gerçekleşti” dedi.