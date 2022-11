Kırmızı grubun önemli maçında puanlar paylaşıldı

hafta haftasında Akkonak Stadı'nda oynanan Akkonakspor-Çal Belediyespor maçı 1-1 berabere sonuçlandı.

hafta haftasında Akkonak Stadı'nda Akkonakspor- Çal Belediyespor karşılaştı. Karşılaşma sonu her iki takım 1-1 berabere kaldı. Çal Belediyespor'un golünü Süleyman Yılmaz 41'nci dakikada ev sahibi Akkonakspor'un golünü 51'nci dakikada Furkan Çetiner kaydetti. Bu sonuçla grupta liderliğini devam ettiren ve grubun tek yenilgisiz takımı Çal Belediyespor puanını 13'e çıkardı. Akkonakspor ise puanını sekize yükseltti.

"Lige iyi bir hazırlık süreci geçirmeden başladık"

İlk yarısında misafir takım Çal Belediyespor'un, ikinci yarısında ise ev sahibi Akkonakspor'un daha etkili olduğu maçı değerlendiren Çal Belediyespor futbolcusu Süleyman Yılmaz, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti. Yılmaz, “Elimizden geleni yaptık. Ama olmadı. Bizim hedefimiz bu sene Bölgesel Amatör Lige çıkmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Daha ligin başı. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu yapacak kapasiteye sahip bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu karşılaşmada istediğimiz oyunu sergileyemedik. Lige iyi bir hazırlık süreci geçirmeden başladık. İlerleyen günlerde çok daha iyi olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Maçın hakkı beraberlikti”

Oynanan oyundan ve gösterilen performanstan memnun olduklarını dile getiren Akkonakspor yöneticisi Volkan Kösea da “Öncelikle her iki takımı da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele oldu. Sakatlık olmadı. Maçın hakkı beraberlikti ve o şekilde sona erdi. Tabi kadromuza baktığınız zaman çok genç oyuncularla mücadele ettik. İlk on bir içerisinde en az yedi sekiz oyuncumuz vardı. Çal Belediyespor bu maçtan önce dörtte dört yapmıştı. İyi bir takım. Bizde iyi bir takımız. Bir puan onlar için de bizim için de iyidir her halde. Bundan sonraki maçta kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.