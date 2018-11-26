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Kırmızı ışıkta gençlerin tehlikeli oyunu

Denizli’de maceracı 5 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı.

Denizli'de maceracı 5 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı. Tehlikeli oyun, bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.


Denizli-Antalya Karayolu üzerinde bulunan Bağbaşı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Maceracı 5 genç, araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birdirbir oynadı. Tehlikeli oyunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, o anları görüntüledi. Gençler ise oyununa yeşil ışık yayana kadar devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri de gençleri korna çalarak uyardı. Maceracı gençlerin tehlikeli oyunu, bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

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