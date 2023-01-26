Kış okullarına büyük ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde ilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren "Kış Okulları"nı hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yarıyıl hayata geçirilen Kış Okulları çerçevesindeki Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenip 5 grupta etkinlik yapılıyor. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabiliyor. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacak, iki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış oluyor. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yarıyıl tatilinde "Kış Okulları" çerçevesinde kurslar ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sunuluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kış Okulları çerçevesinde Sevil Kaynak Ortaokulu, 19 Mayıs İlkokulu ile birçok okulda açılan kurslarda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yarıyıl tatiline özel dijital materyaller hazır

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yarıyıl tatilinde açılacak İngilizce ve matematik kursları için dijital ortamda yayımlanmak üzere öğrenci etkinlik materyalleri de hazırlandı. İlköğretim düzeyinde 4. sınıftan 8. sınıfa kadar matematik ve İngilizce derslerine ait taslak çerçeve programı oluşturuldu. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. Matematik dersleri için "Matematik ile Eğlenceli Kış", İngilizce dersleri için "Winter Fun with English" olmak üzere dijital ortamdaki 2 yeni dergi hazırlandı.

Ayrıca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kademedeki öğrencilere yönelik yeni bilgilerin, eğlenceli etkileşimli içeriklerin yer aldığı 3 ayrı Sanat Dergisi de dijital ortamda ilk kez hazırlandı. BİLSEM'lerdeki ilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacaktır. Bu kurs programında öğrenciler, 16 saatlik atölye programlarından yararlanabilecek. Bu çerçevede, robotik, yapay zekâ, yazılım geliştirme, havacılık ve uzay, yenilenebilir enerji, ilimsel araştırma teknikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dijital eğitim materyallerini, karnelerin verileceği 20 Ocak Cuma itibarıyla resmi internet sitesinden tüm öğrencilerin kullanımına sundu. Kurslarda kullanılacak materyaller, her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer aldı. Bakanlık ayrıca ilköğretim düzeyinde öğrencilerin hem matematik hem de İngilizce kurslarında çok yönlü gelişimlerinin sağlanması amacıyla videolar ve etkileşimli içerikler hazırladı. Bilgi ve becerilerin aktif kullanımını içeren etkinliklere de yer verilen programda, öğrencilerin bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek hazırlanmaları hedeflendi.

Liselerde şifre ilim ve veri analizi etkinlikleri

MEB, yarıyıl tatilinde düzenlenecek lise kademesine yönelik kurslarda, yenilikçi yaklaşımlar içeren yeni matematik programını da ilk kez hazırladı. Programda, öğrencilerin şifre ilimden veri analizine, geometri dünyasının keşfinden küresel problemler karşısında çözüm yolları üretebilecekleri etkinliklere kadar çeşitli alanlara yer verildi. Bu çerçevede kurslarda öğrenciler, şifre iliminin temellerini öğrenecekleri etkinliklerle kendi şifre algoritmalarını oluşturacak. "Verilerin serüveni" başlıklı etkinliklerde ise öğrencilerin veriyi toplayıp analiz edecekleri ve neticelendirmede bulunacakları içerikler hazırlandı. MEB'in yenilikçi yaklaşımıyla gerçekleştirilecek matematik programı ile öğrencilerin matematiğin gerçek yaşamda nasıl kullanıldığının detaylarına ulaşması ve kendi projelerini oluşturması bekleniyor. Kurslar 21 Ocak'ta başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, “Kış Okulları çerçevesinde açtığımız kurslar öğrencilerimizin analitik düşünme ve İngilizce dil becerilerini artırmaya yönelik olacak. Öğrencilerin sınavlara hazırlanırken aynı zamanda ilgi ve yetenek alanlarını geliştirilmeleri adına okullarımız sadece ders zamanları değil, tatil dönemlerinde de meraklı ve öğrenmeye istekli olanlar için açık olacak. Kurslarımıza katılan öğrencilerimizin arkadaşları tatilde iken burada olmaları kendini geliştirme yönünde de bir adım önde olmalarını sağlıyor. Hedefi olan nesiller ülkemizin hedeflerine ulaşması açısından büyük kazanımdır. Bakanlığımız böylesine önemli bir programı hayata geçirdi. Kış okullarını “Kazan Kazan” olarak değerlendiriyoruz” dedi.