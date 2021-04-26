Kısa çalışma ödeneği Haziran 2021'e kadar uzatıldı

Korona virüs dolayısıyla tüm sektörlerde uygulanan kısa çalışma ödeneği 22 Nisan 2021 tarihli ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan ödeneklerin süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Kısa çalışma uygulamasından yararlanan ve uzatmadan faydalanmak isteyen işyerleri Denizli İŞKUR biriminde görevli danışmanlarına ay sonuna kadar bildirmeleri gerektiği belirtildi.

Denizli Valiliği tarafından yayımlanan açıklama ise şöyle; “ 22 Nisan 2021 Tarihli ve 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Covid-19 gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş olan tüm sektörlerdeki kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Uzatma, 01 Nisan ile 30 Haziran 2021 tarihlerini kapsamaktadır. Uzatılan sürede, kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacaktır. 31 Ocak 2021 tarihine kadar işverenleri tarafından kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunulmuş ve daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler için, azami olarak uygunluk tespitinde belirlenen çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceklerdir.

Üç aylık uzatma için işverenlerimizden e-Devlet aracılığıyla yeni bir talep alınmayacaktır.

Ancak;

1. Daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanan ve uzatmadan faydalanmak isteyen işyerleri, kısa çalışma ödeneğini hak eden işçileri için ilgili dönemlere ilişkin fiilen çalışmayan sürelere yönelik bilgileri,

2. Yine normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uyguladıkları haftalık çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin,

Bu durumları içeren bilgileri Denizli İŞKUR biriminde görevli danışmanlarına ay sonuna kadar bildirmeleri gerekmektedir. Aynı dönem için hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteğinden yararlanılma imkânı bulunmamaktadır. Bu sebeple, Nisan ayı için nakdi ücret desteğine başvurmakla birlikte, kısa çalışma ödeneğinin süresini uzatılması sebebiyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işverenlerin nakdi ücret desteği başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir” denildi.