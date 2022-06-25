Kışın yağan kar, yazın serinliğe dönüşüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1200 rakımlı dağların zirvesinde bin bir zahmetle toplanarak yığın yapılan karlar, yaz aylarında serinlemek isteyenler için tezgahlarda yerini aldı. Dağlardan gelen serinliğin özel şerbetiyle buluşmasıyla ortaya çıkan eşsiz lezzet hem ferahlatıyor hem de sağladığı kazançla satıcıların yüzünü güldürüyor.

Yaz aylarının aranan tatlarından olan karlama, serinlemek isteyenlerin en çok tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor. Farklı tattı ve aromasıyla yaz aylarının vazgeçilmezi olan karlama, kışın dağların yüksek rakımlarında bin bir zahmetle toplanılıyor. Daha sonra yığın halinde derin çukurlarda biriktirilen karların yaz sıcaklarına kadar muhafazası, üzeri meşe yaprakları ve eğrelti otlarıyla örtülerek sağlanıyor. Sıcakların kendini hissettirmesiyle birlikte özel hazırlanan şerbetlerle tatlandırılan karlama, tezgahlarda yerini alıyor. Yaz aylarının serinlemek amaçlı vazgeçilmez lezzeti olan Karlama Buldanlılar ve Buldan'a gelen misafirler tarafından yoğun ilgi görüyor.

“Ekmeğimizi bu işten çıkarıyoruz”

Atalarından kendilerine kalan ‘Karlamacılık' mesleğini sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Birsel Karacaoğlu, “Karlamacılık bizim ata mesleğimiz. Ekmeğimizi bu işten çıkarıyoruz. Kış aylarında Yayla Gölü ve yükseklerinde yağan karları kendimiz ve çalışanlarımızla birlikte topluyoruz. Daha sonra yığın oluşturduğumuz karları meşe yaprakları ve eğrelti otlarıyla güzelce örterek erimesinin önüne geçiyoruz. Zor bir çalışma temposu gerektiriyor. Yaz aylarında da bunları bölüm bölüm açarak satışa sunmak üzere pazara getiriyoruz. Bardağa koyduğumuz karın üzerine kendimizin hazırladığı doğal limonata, karadut veya vişne şurubunu dökerek karlama hazırlıyoruz. Karlama yaz aylarının vazgeçilmez lezzetidir. Özellikle Buldan'a gelen misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar” diye konuştu.