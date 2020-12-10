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Kısıtlama sürecinde alkollü içecek satışı yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin.

00 ile 17.00 saatleri arasında açık olabileceği kararı aldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanan Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tedbir genelgesi yayımladı. Alınan karar kapsamanda sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olabileceği kararı aldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal gibi işyerlerinde kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmasını yasakladı.

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